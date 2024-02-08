Мощный взрыв в Ижевске власти объяснили испытанием ракетных двигателей

Жители Ижевска стали очевидцами мощного огненного взрыва на Воткинском заводе.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Завьяловского района Ижевска сообщила, что взрыв штатный, произошел в ходе испытания ракетных двигателей. Там же добавили, что завод заранее оповестил о возможном взрыве.

СМИ сообщают, что взрыв мог произойти у поселка Ягул, где находится полигон Воткинского машиностроительного завода.

О пострадавших и ущербе от взрыва не сообщается.

Воткинский машиностроительный завод производит разные виды оборонной и гражданской продукции: от оборудования для нефтяной промышленности и станков до межконтинентальных ракет стратегического назначения "Тополь-М".