Выставку "Россия" продлили до середины лета

Выставка-форум "Россия", которая проходит в павильонах ВДНХ, продлится дольше, чем планировалось. Изначально она должна была закрыться 12 апреля, однако принято решение о продлении ее работы.

"Значимым событием лета станет то, что продляется международная выставка-форум "Россия" до 8 июля", - сказал РИА Новости генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

"Россия" открылась 4 ноября 2023 г. За прошедшие дни ее работы выставку посещал президент Владимир Путин. Глава государства ранее предлагал продлить работу "России" "хотя бы на лето".