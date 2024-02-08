08 Февраля 2024
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Правительстве поддержали идею губернатора Югры о сопровождении абитуриентов из трудовых династий

В Москве, на полях проходящей в павильонах ВДНХ выставки-форума "Россия", состоялась пленарная сессия Форума национальных достижений. Разговор шел о ключевых результатах и достижениях социальной политики в интересах детства. Среди выступавших были, в частности, заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова и губернатор Югры Наталья Комарова. Высказанная главой региона идея поддержки абитуриентов из трудовых династий, решивших поступить в различные учебные заведения, поддержана вице-премьером.

"Меры социальной поддержки семей с детьми предоставляются и на региональном уровне. Один из регионов, где выстроена стройная, целостная система поддержки семей, – Ханты-Мансийский автономный округ", - сказала Голикова, передавая слово главе автономии Наталье Комаровой.

Губернатор Югры сообщила, что вся система управления регионом выстроена так, что каждый на своем месте сопровождает семью с ребенком. В своем выступлении Комарова привела различные примеры поддержки семей с детьми. Например, Югорский капитал. В конце Комарова предложила ввести меры поддержки для детей из трудовых династий. В качестве примера глава Югры привела уже существующий механизм сопровождения абитуриентов из числа волонтеров.

"Есть смысл ввести какие-то дополнительные меры, сопровождающие поступление в образовательные организации тех, кто выбрали профессию, устоявшуюся в семье. И так называемые трудовые династии получат еще своих последователей", - сказала Комарова.

Губернатор автономии уточнила, что в Югре действуют три вуза, которые учреждены правительством автономного округа, которые могли бы стать пилотной площадкой. Голикова идею поддержала.

"Многопоколенная и династийная семья — наш с вами абсолютный приоритет. Мы должны гордиться такими семьями. Безусловно, ваше предложение должно найти свою реализацию", - сказала Голикова.

Ранее сопредседатель штаба Владимира Путина Артем Жога в Ханты-Мансийске встретился с представителями трудовых династий округа. Участниками мероприятия стали жители всех 22 муниципалитетов Югры. В режиме видеоконференцсвязи они рассказали свои истории, задали интересующие вопросы и озвучили предложения.

Так, семья геофизиков из Ханты-Мансийска – мать и сын Наталья Петровна и Денис Георгиевич Рещиковы попросили передать Владимиру Путину письмо. В нем югорчане просили главу государства поддержать их идею создания в одном из павильонов на ВДНХ в Москве постоянно действующего мультимедийного музея, посвященного трудовым династиям страны. Жога пожал руки югорчанам и пообещал, что передаст письмо Владимиру Путину. Он назвал трудовые семейные династии золотым фондом России.

"Рабочие династии России – золотой фонд, на котором держится наша страна. Благодаря именно трудовым династиям, процветает государство, общество, укрепляется экономика. Уверен, на ВДНХ появится выставка династий нашей страны. Это будет информационный стенд, который по посещаемости опередит другие, а желающих познакомиться с трудовыми династиями будет более чем достаточно, ведь это история России", – цитирует Жогу окружное отделение "Единой России".

Артем Жога(2024)|Фото: hmao.er.ru

Вскоре Жога передал просьбу о создании музея Путину. Президент отметил, что "предложение создать на ВДНХ отдельную экспозицию, посвященную трудовым династиям, безусловно, будет поддержано".

В Югре системно занимаются подготовкой кадров для развития экономики. Для этого важно создание мощной образовательной базы. Одним из важных событий в ее построении стало открытие в Когалыме филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. Мероприятие стало частью рабочего совещания по созданию сети современных кампусов, прошедшего под председательством Владимира Путина. Новый образовательный центр создан в результате командной работы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, правительства Пермского края, компании "Лукойл", правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

"Он соответствует стандарту оснащения кампусов мирового уровня, включая образовательные пространства и лабораторные комплексы для подготовки инженерных кадров для нефтегазовой отрасли", - подчеркнула губернатор Наталья Комарова.

Образовательный центр – уникальный проект, благодаря которому будущие специалисты топливно-энергетический комплекса могут пройти обучение под руководством ведущих преподавателей и действующих работников компании. Обучение будут вести по международным стандартам. Он включает общественно-образовательный, учебный и лабораторный корпуса, два кампуса (общежития для студентов на 390 человек), спортивный блок, актовый зал и конференц-зал, столовую, кафе, амфитеатр-трансформер. Открытие филиала ПНИПУ позволит реализовать модель непрерывной подготовки высококвалифицированных специалистов "Школа – колледж – вуз – отраслевая наука – предприятие" для нефтегазодобывающей отрасли (геология, разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение).

Кампус, Когалым(2024)|Фото: admhmao.ru

Теги: Татьяна Голикова, Наталья Комарова, Форум национальных достижений


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