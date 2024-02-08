Хроническим больным россиянам через "Госуслуги" будут напоминать о лечении

В России все пациенты с хроническими заболеваниями, которые стоят на диспансерном учёте, к 2030 году будут получать на портале "Госуслуги" уведомления о необходимости обследований, лечения и приглашения на приём к врачу.

Как сообщает пресс-служба Минздрава России, по итогам реализации мероприятий в рамках инициативы правительства РФ "Первичное звено для каждого" к 2030 году проактивный мониторинг состояния здоровья с использованием цифровых сервисов будет доступен 100% пациентов, находящихся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями.

Пациент, состоящий на диспансерном наблюдении, будет получать уведомления через личный кабинет "Мое здоровье". Речь идет о приглашении на прием, обследовании, напоминании о необходимости лечебных или диагностических процедур.