РЖД: запрет на высадку животных на станциях распространится на электрички

Компания РЖД намерена запретить проводникам всех пригородных электропоездов высаживать домашних животных без хозяев.

Об этом заявил заместитель гендиректора компании Иван Колесников. По его словам, на электричках перевозят около 1,4 млн животных. Как сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, данное решение особенно актуально в связи с предстоящим "садово-огородным сезоном". По его словам, электрички в весенне-летний период пользуются большей популярностью, чем обычно.

Кроме того, планируется проработать тему идентификации животных – сейчас эта деятельность передана на уровень регионов. Пока только в 20 субъектах власти занимаются этим оживленно. Как именно будут идентифицировать животных, еще предстоит решить: например, это может быть механизм Face ID для животных. "Ты сфотографировал, загрузил на сайт фото, через пять минут уже будет 100% эффективная идентификация", – указал парламентарий, сообщают "Ведомости".

Ранее в РЖД заявили о запрете на высадку животных в поездах дальнего следования дочерней Федеральной пассажирской компании. Это произошло после того, как из поезда "Екатеринбург – Санкт-Петербург" проводник выкинула из поезда кота Твикса. После этого глава РЖД Олег Белозеров высказался о гибели в Кирове кота Твикса. Он уточнил, что первый, кто отвечает за перевозку животного, - хозяин.