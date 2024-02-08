В Госдуме не исключили, что яйца на свалке Омска были импортными

В Госдуме не исключили, что куриные яйца на свалке Омска были импортными.

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко направил на имя генпрокурора Игоря Краснова обращение, в котором содержится просьба провести проверку по данному факту. По словам парламентария, на товар импортного производства указывает отсутствие российских маркировочных знаков, которые ставят фабрики РФ. "О том, что товар не имеет их, а также данных о производителях сообщил Россельхознадзор. Именно поэтому мы просим провести Генпрокуратуру проверку и уделить этому особое внимание", — указал законодатель.

Диденко отметил, что ему понятно возмущение граждан, которые оставили в соцсетях много гневных комментариев, так как куриные яйца — "это основа рациона для многих россиян, они входят во множество блюд, а, значит, вместе с ними подорожал и весь рацион".

"Конечно, люди негодуют, ищут виновных, называют инцидент «саботажем» и «жадностью бизнеса», который вместо продажи предпочел выбросить товар", — подчеркнул депутат, сообщают "Известия".

Ранее житель Омской области заснял выброшенные на свалку яйца. Судя по видео, выбросили довольно крупную партию. По данным регионального Россельхознадзора, состояние яиц далеко не пригодно к употреблению.