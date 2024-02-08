08 Февраля 2024
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Общество В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Экс-разведчик США: интервью Карлсона с Путиным будет "бомбой"

Интервью журналиста из США Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным станет "бомбой".

Как сообщил в YouTube-подкасте Ask the Inspector бывший американский разведчик и инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, оно раскроет правду зрителям.

"Пример Джулиана Ассанжа показывает, что хорошая журналистика, которая подсвечивает неудобные для американской политики темы, может иметь фатальные последствия. Я не говорю, что это случится с Такером, я думаю, что Такер вернется в США, и его даже не тронут. Думаю, его интервью станет бомбой, оно раскроет правду обо всем", - сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может рассмотреть введение санкций в отношении американского журналиста Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным. Депутат Европарламента Ги Верхофстадт предположил, что работа журналиста в России приведет к конфликту ЕС с бывшим ведущим телеканала Fox News.

Теги: Карлсон, Путин, интервью, журналисты, США


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