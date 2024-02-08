СМИ: в России появится новая схема строительства жилья на деньги дольщиков

В России обсуждается реформа механизмов возведения жилья и социальной инфраструктуры с использованием средств дольщиков.

Министерству строительства России дали поручение подготовить соответствующие предложения и предоставить их в кабмин, говорится в решении по итогам совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда" и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Решение утверждено 24 января председателем комитета Сергеем Пахомовым и председателем комиссии Госсовета РФ, главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

В решении говорится, что Минстрой должен проработать предложения о дополнительных механизмах финансирования проектов жилищного строительства с привлечением средств россиян – участников долевого строительства, в том числе предусмотрев возможность создания объектов социальной инфраструктуры. Также документа следует, что министерство должно представить разработки до 1 июня текущего года. Таким образом, в стране хотят создать альтернативу эскроу-счетам для застройщиков, сообщают "Ведомости".

Сегодня в России риск превратиться в долгострои имеют 75 жилых домов, без квартир могут остаться около 5 тыс. граждан. Согласно данным фонда развития территорий в ответ на запрос президиума генсовета партии "Единая Россия", в стране насчитывается 891 долгострой. Их количество может увеличиться почти на 8,5%.