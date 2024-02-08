Решетников: Рост ВВП России в 2023 году связан с увеличением доходов граждан

Рост ВВП России в 2023 году был связан с увеличением доходов граждан.

Как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, рост потребительской активности обеспечили доходы россиян, которые за прошлый год выросли на 4,6% в реальном выражении. Так министр прокомментировал данные Росстата по росту экономики страны.

Решетников указал, что оценка Росстата "практически совпала с оперативной оценкой" Минэкономразвития РФ. В основе уверенной восстановительной динамики экономики лежали внутренние ресурсы, внутренний потребительский и инвестиционный спрос.

Другими факторами, сделавшими наибольший вклад в рост ВВП России, министр назвал увеличение оплаты труда работников и рост предпринимательских доходов "почти на четверть в реальном выражении", сообщают "Ведомости".

7 февраля Росстат поделился первой оценкой по динамике ВВП РФ в 2023 году. Российская экономика выросла на 3,6% относительно прошлого года.

Ранее Решетников заявил, что расчеты международных экономических институтов показывают, что Россия удерживается на первом месте в Европе и на пятом в мире по паритету покупательской способности в экономике.