Яйца подешевели на 2,58% с начала года

Цены на куриные яйца в России продолжают падать.

Согласно данным Росстата, с начала 2024 года их стоимость снизилась на 2,58%. За период с 30 января по 5 февраля цены на яйца снизились на 0,73%. Кроме того, за неделю на 0,5% подешевело куриное мясо, на 0,4% — гречневая крупа, на 0,3% — пшено. С начала года рис и мука подорожали на 0,17% и 0,23% соответственно.

В плодоовощной продукции ведомство зафиксировало сезонный рост. Капуста за неделю подорожала на 4,18%, морковь и свекла — на 1,64% и на 2,3% соответственно. Мясные продукты, в том числе свинина, баранина, сардельки, сосиски, колбасы, маргарин и сливочное масло подорожали на 0,2%.

Ранее стало известно, что в России импортные яйца не попали в торговые сети. В основном их направили на переработку.