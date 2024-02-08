CAS: аргумент WADA о словах Тутберидзе про мельдоний – неубедителен

Спортивный арбитражный суд (CAS) назвал несостоятельным аргумент Всемирного антидопингового агентства (WADA), по которому слова тренера Этери Тутберидзе о поиске аналогов мельдония свидетельствуют о преднамеренном употреблении триметазидина российской фигуристкой Камилой Валиевой.

"Утверждалось, что Тутберидзе публично заявила, что когда мельдоний был запрещен в 2016 году, "надо было искать что-то новое". Это может означать что угодно и, конечно же, не дает никаких веских оснований для вывода о том, что применение триметазидина в данном случае было преднамеренным", - говорится в мотивировочной части решения CAS по делу Валиевой.

В 2019 году Тутберидзе в интервью журналисту Владимиру Познеру заявила, что ее тренерскому штабу пришлось искать замену запрещенному на тот момент мельдонию. По ее словам, препараты необходимы исключительно для улучшения восстановления фигуристов и не должны влиять на результаты.

Также CAS опубликовал нас своем сайте мотивировочную часть по делу Валиевой. В ней говорится, что в положительной допинг-пробе спортсменки был обнаружен экдистерон.

Как сообщается, Валиева заявила в CAS, что запрещенное вещество попало в организм через десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал лекарства.