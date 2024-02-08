Екатеринбуржец, убивший знакомого у здания налоговой, получил 17 лет "строгача"

В Екатеринбурге оглашен приговор по делу об убийстве в гаражах у здания налоговой инспекции.

Напомним, на скамье подсудимых оказался житель уральской столицы Сергей Космаков. Его обвиняли в разбойном нападении и убийстве. Все случилось в феврале 2023 года в гаражном боксе на улице Тимирязева, рядом с налоговой инспекцией по Кировскому району Екатеринбурга, где был обнаружен труп неизвестного.

Как выяснилось в ходе расследования, двое мужчин вскрыли чужой гараж и стали там выпивать. Один из собутыльников решил похитить у знакомого деньги и ценные вещи. Он ударил жертву по голове, забрал мобильный телефон, 370 рублей и зажигалку, а затем добил штыковой и совковой лопатами. Размер похищенного составил чуть больше тысячи рублей.

Сегодня, 8 февраля, по делу вынесли приговор. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в своем последнем слове Космаков принес соболезнования и извинился перед родственниками погибшего, отметив, что не имел умысла на убийство. Также он пообещал стараться выплачивать деньги потерпевшим.

Сергей Космаков признан виновным. Ему назначено 17 лет и 5 месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Как уточнили в суде, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.