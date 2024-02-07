ЕС может рассмотреть введение санкций против Карлсона за интервью с Путиным

Евросоюз может рассмотреть введение санкций в отношении американского журналиста Такера Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Newsweek.

Депутат Европарламента Ги Верхофстадт предположил, что работа журналиста Такера Карлсона в России приведет к конфликту ЕС с бывшим ведущим телеканала Fox News.

Верхофстадт назвал Карлсона "рупором" Путина и экс-президента США Дональда Трампа. Он призвал ввести запрет на поездки журналиста в ЕС, пишет RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон 6 февраля взял интервью у Владимира Путина. По словам представителя Кремля, интервью выйдет, когда журналист сам будет готов его опубликовать.

Накануне в видео, опубликованном в его аккаунте в Х, журналист подтвердил, что находится в Москве, чтобы "взять интервью у президента России Владимира Путина", так как американцы "абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине" и это "неправильно". Карлсон указал, что посмотреть интервью с Путиным без монтажа можно будет бесплатно на его сайте. Он также рассказал, что Белый дом пытался сорвать его планы взять интервью у Путина.