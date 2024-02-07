ПВО уничтожила семь снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью

Российские военные сбили семь снарядов украинской РСЗО "Вампир" над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

По данным ведомства, сегодня около 16:30 над территорией региона дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов. Позднее сбили два БПЛА, сообщило Минобороны.

В среду в Белгороде и Белгородском районе уже дважды включали сирену ракетной опасности.

По предварительным данным, есть двое пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода - у него осколочное ранение головы и контузия.

В Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, порядка 15 автомобилей повреждены осколками. Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий.

В Белгородском районе различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и на территории одного предприятия.