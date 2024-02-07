СМИ: Визит Путина в Турцию отложен

Визит президент РФ Владимира Путина в Турцию, который планировался на 12 февраля, отложен. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции. Он добавил, что подробности пока неизвестны.

Источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что визит Путина в Турцию, предварительно, состоится в конце апреля – начале мая.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, не подтвердил, что визит отложен. По его словам, «никакие сроки не объявлялись".

Песков добавил, что подготовка контакта президентов РФ и Турции продолжается, сроки будут согласовываться.

Ранее о подготовке визита Путина в Турцию сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники писала, что Анкара ожидает визита президента России 12 февраля. Песков в разговоре с Shot заявил, что такой визит может состояться до выборов главы государства, которые состоятся 15-17 марта.