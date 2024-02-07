CAS назвал вещество, которое было обнаружено в допинг-пробе Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал нас своем сайте мотивировочную часть по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. В ней говорится, что в положительной допинг-пробе спортсменки был обнаружен экдистерон.

Как сообщается, Валиева заявила в CAS, что запрещенное вещество попало в организм через десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал лекарства.

В релизе поясняется, что CAS решил дисквалифицировать Валиеву как взрослую, так как фигуристка не смогла доказать, что она нарушила правила неумышленно.

Напомним, во время Олимпиады в Пекине выяснилось, что у Камилы Валиевой была положительная допинг-проба. В январе 2024 года Международное андидопинговое агентство добилось через спортивный арбитраж дисквалификации Валиевой на четыре года.

Результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине аннулировали, что привело к изменению положения сборных в командном турнире. Первое место вместо россиян заняла команда США, вторыми стали японцы, сборная России опустилась на третью строчку.