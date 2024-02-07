Компания «Щёлково Агрохим» открыла новую аудиторию в Оренбургском аграрном госуниверситете

«Щёлково Агрохим» открыл новую аудиторию в Оренбургском государственном аграрном университете. В ней проводить лекции о защите сельскохозяйственных культур. Свежий ремонт и оснащение современным оборудованием с возможностью видеотрансляций поможет студентам с комфортом постигать азы профессии.

Красную ленточку на торжественном открытии класса перерезали генеральный директор АО «Щёлково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов, первый вице-губернатор, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин и ректор университета, кандидат биологических наук, доцент Алексей Гончаров.

«Щёлково Агрохим» продолжает помогать взращивать квалифицированные кадры по всей нашей стране. В 2022 году щёлковская компания открыла обновлённую аудиторию в Красноярском государственном аграрном университете. Такое внимательное отношение к студентам-аграриям обязательно окупится в будущем и позволит индустрии сохранить уверенную динамику развития», — сказал Глава городского округ Щёлково Андрей Булгаков.

На базе Оренбургского ГАУ проходят обучающие курсы для специалистов АПК, начальников районных и городских сельхозуправлени.