В 2024 году сразу 9 дворовых территорий будут благоустроены в Щёлково

Во дворах заменят дорожное покрытие и бордюры, установят современное освещение и обновят детские игровые площадки. Благоустройство индивидуально для каждого двора и делается, исходя из пожеланий жителей.

Благоустройству подлежат территории по адресам: Щёлково, ул. Космодемьянская, 12 – Пролетарский проспект, 21, 25; посёлок Загорянский, ул. Ватутина, 102, 103; Щёлково, Проспект 60 лет Октября, 1, 1А, 1Б, 3; посёлок Фряново, ул. Поварова, 57, 57А; Щёлково ул. Космодемьянская, 17/1, 17/2, 17/3; посёлок Монино, ул. Южная, 3А, 5, 7; Щёлково, ул. Талсинская, 6, 6А; Щёлково, ул. Комарова, 8, 6, 6А, 4, 4А; Щёлково, ул. Центральная, 9.

«Каждый хочет видеть красивый, благоустроенный двор из своего окна. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» мы ежегодно приводим в порядок дворовые территории по всему округу. Что конкретно необходимо в каждом дворе – нам подсказывают жители, поэтому «на выходе» мы получаем удобное пространство, в которое приятно возвращаться изо дня в день», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

За последние три года более 75 дворов в городском округе Щелково приобрели обновлённый вид. Благоустройство проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».