В Екатеринбурге работникам общественного транспорта пообещали еще поднять зарплату
Мэрия Екатеринбурга планирует еще повысить зарплаты сотрудникам сферы общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.
По данным канала, повышение ожидается как минимум на 30% – дополнительно к тем 10%, что уже утверждены с 1 января 2024 года.
"Меньше нет смысла и это только первый этап", - приводятся слова неназванных чиновников мэрии.
Сроки повышения при этом не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге не хватает водителей общественного транспорта. Потенциальных шоферов планируют завлекать в "Гортранс" возможностью получить льготную ипотеку.