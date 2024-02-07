В Екатеринбурге работникам общественного транспорта пообещали еще поднять зарплату

Мэрия Екатеринбурга планирует еще повысить зарплаты сотрудникам сферы общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

По данным канала, повышение ожидается как минимум на 30% – дополнительно к тем 10%, что уже утверждены с 1 января 2024 года.

"Меньше нет смысла и это только первый этап", - приводятся слова неназванных чиновников мэрии.

Сроки повышения при этом не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге не хватает водителей общественного транспорта. Потенциальных шоферов планируют завлекать в "Гортранс" возможностью получить льготную ипотеку.