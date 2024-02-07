Аэропорты Москвы пока работают штатно

Аэропорты московского авиаузла пока работают в штатном режиме, несмотря на мощный снегопад, сообщает Росавиация. В ведомстве не исключают, что в какой-то момент начнутся задержки рейсов и аэропорты будут работать по фактической погоде.

На столичный регион сегодня обрушился мощный циклон "Ольга", принесший обильные осадки. Из-за них на улицах Москвы уже к четырем часам вечера образовались пробки в 8 баллов. На нескольких трассах фиксируются крупные ДТП. Так, на М-4 "Дон" столкнулись 29 автомобилей, один человек погиб, число пострадавших превышает десяток.