07 Февраля 2024
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Имя Александр перестало быть самым популярным для новорожденных в Москве

Названы самые распространенные и самые необычные имена, которые в 2023 году давали новорожденным в Москве.

Всего за год маленьким москвичам дали 7 тыс. разных имен, сообщила вице-мэр столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Самым популярным мужским именем стал Михаил (2295 мальчиков), женским – София (1981 девочка).

В мэрии отмечают, что за более чем сорок лет имя Александр всего лишь второй раз уступило лидерство.

В Москве в четыре раза увеличилась популярность имени Спартак и в пять раз — имени Матрона. В 2023 году по сравнению с 2022-м родители в два раза чаще стали называть своих детей такими именами, как Корней, Семен, Святослав, Любава и Дана.

Среди мужских имен также лидируют Максим, Лев, Артем, Марк, Матвей, Иван, Дмитрий и Даниил. В десятку популярных женских имен входят Анна, Мария, Ева, Виктория, Варвара, Полина, Алиса, Василиса и Александра.

Все чаще жители столицы называют детей именами, имеющими славянские корни. Они либо состоят из двух основ — "свет" и "слав", либо имеют корни "яр", "мир", "бог", "люб", "мил". В 2023 году в столице появились на свет Ярославы (604 малышки), Святославы (199 детей), Богданы (303 ребенка). По одному разу новорожденным москвичам дали имена Святозар, Родослав, Яр, Ярополк, Любомир. 11 малышек назвали Богданами, по три девочки — Святославами и Славянами, двух — Радославами.

Кроме того, в 2023 году в Москве родились 17 малышек Ясн (именительный падеж, ед. число – Ясна), семь Ясений и 52 мальчика Добрыни.

В 2023-м в столице родилась 481 девочка с именем Агата, 12 Александрин, одна Сапфира и одна Рубина, а также шесть мальчиков по имени Алмаз. Ранее, в 2022 году, родители назвали дочь Бриллиантом, а по одному мальчику получили имена Рубин и Агат.

Москвичи выбирают для своих дочерей необычные женские имена. Так, в столице теперь живут Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Вселена, Благодария. Девочкам давали и имена, связанные с географическими названиями, — Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия, Енисея.

Среди необычных мужских имен можно выделить такие, как Марс, Август, Урал, Ромео, Север, Енисей, а также Маркс, Семислав, Неон, Златозар, Зима, Алтай.

Теги: имя, новорожденный, традиция, дети, москва


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