Арестованы еще двое подозреваемых в изнасиловании воспитанников спецшколы №124

Изнасилования воспитанников в спецшколе №124 Екатеринбурга могли начаться еще несколько лет назад. Накануне арестовали двух подозреваемых в данном преступлении.

Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на собственный источник, одному из арестованных уже исполнилось 18, а второй близок к совершеннолетию. Оба якобы систематически совершали противоправные действия сексуального характера в отношении других воспитанников еще в 2020 году. По неподтвержденной информации, парни находятся в СИЗО.

Источник также отметил, что данные случаи не связаны со сбежавшими детьми, проходящими по делу как пострадавшие.

Напомним, что "наказание" в виде изнасилования, по словам пострадавших, ввел один из педагогов. Однако на данный момент, по какой-то причине никто из учителей до сих пор не привлечен к уголовной ответственности. В свою очередь уголовное дело директрисы Натальи Поддубной, уволившейся практически сразу после скандала, предусматривает не более трех месяцев ареста. Однако, считает адвокат пострадавший Георгий Краснов и этого она может избежать, продолжив работать в "золотой школе" Екатеринбурга.

Напомним, что после того, как о "наказаниях" в спецшколе стало известно общественности, тогда еще директор Наталья Поддубная собрала детей на разговор, а после упрекнула мальчика, над которым якобы и было совершено противоправное действие, в том, что он должен был откусить половой орган насильника. Затем, по словам адвоката пострадавших, она досрочно выпустила из учреждения одного из подростков, которого обвинили в изнасиловании более младших воспитанников. Почти сразу после этого Поддубная уволилась.

Стоит отметить, что не так давно из оскандалившейся спецшколы сбежал очередной подросток.