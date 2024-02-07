Глава Total сообщил о приостановке третьей линии "Арктик СПГ-2"

Французская энергетическая компания TotalEnergies, которая выступает одним из акционеров "Арктик СПГ-2", считает, что строительство третьей линии завода приостановлено.

Вторая линия будет запущена, приводит ТАСС заявление во время телеконференции главы компании Патрика Пуянне.

"Арктик СПГ-2" – инвестиционный, крупнобюджетный и долгосрочный проект, который дает стране новые возможности для освоения Арктики, развития судоходства и увеличения грузопотока по Севморпути, развития машиностроения и науки.