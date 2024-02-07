Мосгорсуд оставил экс-замглавы Минцифры в СИЗО до весны

Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина и бизнесмена Александра Моносова по делу о крупной взятке.

Как сообщает РИА Новости, обвиняемые останутся под стражей минимум до 12 марта.

Напомним, о задержании Паршина стало известно 13 июля 2023 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд отправил Паршина и Моносова под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение. Позже Мосгорсуд определил обоих фигурантов в СИЗО.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал в своем телеграм-канале, что Паршин был задержан в одном из ресторанов при получении взятки в 3,5 млн рублей. Деньги, по данным депутата, предназначалось за помощь в выделении неких грантов.