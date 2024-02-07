На трассе М-4 из-за "Ольги" столкнулись три десятка автомобилей

Крупное ДТП произошло в Подмосковье на трассе М-4 "Дон": столкнулись по меньшей мере 27 легковых и грузовых автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали.

"Автодор" предупреждает водителей, что из-за ДТП на 84-м километре трассы нет движения в сторону Москвы, объезжать аварию предлагается через Каширское шоссе со съездом с М-4 на 94 километре.

Аварийности на дорогах в столичном регионе способствует мощнейший циклон "Ольга", который пришел в центральную часть страны.