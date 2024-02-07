На Урале врач перевела "московским брокерам" 4 млн рублей

На Среднем Урале врач отдала мошенникам миллионы рублей. Женщина пострадала от дистанционных лжеброкеров.

Как сообщили Накануне.RU в полиции Ревды, жертвой аферистов стала 50-летняя работница городского медицинского учреждения. С ней связались через мессенджер после того, как она увидела в интернете объявление о возможности заработать на инвестициях, перешла по ссылке и зарегистрировалась.

Неизвестные представились "московскими брокерами". Они рассказали о быстрой и легкой возможности заработать большие деньги и предложили скачать необходимые приложения. В телефонной беседе один из "брокеров" поведал свою историю приумножения капитала. После этого врач согласилась и стала "инвестировать".

Но если первый "заработок" ей позволили вывести, то затем все пошло по-другому. Набрав кредиты в нескольких банках и переведя деньги неизвестным, женщина поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. За месяц жительница Ревды лишилась почти 4 млн рублей.

Обманутым оказался еще и ее супруг, который узнал о происходящем от жены. Однако мужчина не только не остановил ее, но и стал вместе с ней оформлять кредиты.

В полиции в очередной раз просят свердловчан не поддаваться на уловки телефонных мошенников и не переводить деньги незнакомцам.

Напомним, недавно в Екатеринбурге пенсионерка стала жертвой так называемого "финансового коуча". Под его диктовку она "инвестировала" в фиктивную торговую площадку миллионы рублей.