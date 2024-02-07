Кинокомпании, снявшей "Мастера и Маргариту", могут ограничить финансирование - Mash

Кинокомпании "Марс медиа", снявшей нового "Мастера и Маргариту", ограничат госфинансирование, пишет Telegram-канал Mash, не указывая источник информации. Причиной, якобы, является антивоенная позиция режиссера фильма Михаила Локшина (он является американским гражданином, в 2022 году уехал в США). Официального подтверждения этой информации нет.

По данным Mash, совет Фонда кино, распределяющего бюджетные деньги на кинематоргаф, лишил "Марс медиа" статуса лидера кинопроизводства и возможности безвозвратного получения финансирования. Сообщается, что аналогичные меры приняты в отношении студии "Базелевс" (снимает франшизу "Елки"). Примечательно, что режиссер Тимур Бекмамбетов продал студию еще в 2022 году. Mash отмечает, что производства "Мастера и Маргариты" обошлось в 1,2 млрд руб., половина – средства Фонда кино. При этом не упоминает, что за две с половиной недели проката "Мастер и Маргарита" собрали упомянутую сумму в прокате и, вероятно, окупятся и принесут создателям прибыль.