Гендиректор МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Как передает РИА Новости, Гросси прибыл на территорию станции в сопровождении сотрудников миссии и представителей Минобороны РФ.

До этого сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области, нештатных ситуаций при этом не зафиксировано.

О планах Гросси отправиться с рабочим визитом в Россию стало известно накануне. В его планах – переговоры о дальнейшем сотрудничестве по ЗАЭС.