Тюменский общественник предложил отправлять украинских военнопленных на стройки в ЯНАО

Исполнительный директор Комитета гражданской безопасности Алексей Савоськин предложил президенту России Владимиру Путину привлекать к труду украинских военнопленных и выплачивать заработные платы, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам общественника, это частично покроет дефицит кадров в строительстве и промышленности. Текст своего обращения он опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Необходимо понимать, что украинцы и ранее активно трудились на различных строительных объектах в России, они имеют хорошие строительные компетенции как плиточники, каменщики и т. д. Например, готовы принять и разместить строителей для возведения социальных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе. Безусловно, Крайний север и Сибирь, Дальний Восток удалены от боевых действий специальной военной операции, но именно в этих регионах дефицит рабочих специальностей", — говорится в документе.

Он приводит результаты опроса Института Гайдара, согласно которому у 47% промышленных предприятий не хватает работников.

"Украинцы навоевались. Трудоустроиться, пусть даже со специальным режимом проживания найдется много желающих", - заявил он.