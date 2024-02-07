07 Февраля 2024
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Общество В России Хабаровский край
Фото: Накануне.RU

Прокуратура требует признать экстремистским движение "Я/МЫ Сергей Фургал"

Прокуратура потребовала признать экстремистским и запретить в России движение "Я/МЫ Сергей Фургал". Иск в закрытом режиме рассмотрит Хабаровский краевой суд 22 февраля, передает РБК.

Слоган "Я/МЫ Сергей Фургал" использовался сторонниками бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во время протестных акций, которые активно проходили в регионе в 2020 году, с тех пор они постепенно пошли на спад, но отдельные активисты до сих пор выходят на различные акции.

В феврале Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.
В начале 2024 года Фургал пожаловался на пытки со стороны конвоя, тот переложил ответственность на судью.  

Теги: прокуратура, сергей фургал, экстремизм


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