В Кунгуре от пневмонии умерла 12-летняя девочка

В больнице Кунгура от пневмонии умерла 12-летняя девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее при обследовании участковый врач не диагностировал заболевание. Высокая температура у ребенка поднялась 28 января. 1 февраля девочки не стало. Региональное следственное управление Прикамья проводит доследственную проверку.

В ситуацию со смертью ребенка также вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления ведомства Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.