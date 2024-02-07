СМИ: Генерал Завгородний уволился из ФТС после пьяного дебоша в отеле

Генерал-лейтенант Олег Завгородний уволился из Федеральной таможенной службы (ФТС) после новостей о дебоше в калининградской гостинице. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, Завгородний подал заявление об уходе по собственному желанию 6 февраля.

5 февраля ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что генерал, который находился в командировке в Калининграде, вместе с коллегой устроил в пятизвездочном отеле пьяный дебош. Якобы мужчина выпил и начал приставать к охранникам. Завгороднего задержали и доставили в отдел полиции. В сети были опубликовано видео с человеком, похожим на него, который, лежа на полу в наручниках, пытался ударить ногой сотрудника Росгвардии.

В Госдуме призвали привлечь чиновников к ответственности, а также проверить таможенников на предмет законности расходования средств на пятизвездочный отель во время командировки.