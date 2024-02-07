Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила новый законопроект о мобилизации

Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила доработанный закон о мобилизации и учете военнообязанных. Правительственный законопроект поддержали депутаты фракции "Слуга народа" (178 голосов). В то же время против проголосовали 12 депутатов, 45 человек воздержались. 29 не голосовали. Законопроект был принят 243 голосами.

Теперь документу предстоит пройти второе чтение, к которому, как ожидается, будет внесено большое количество правок. В силу документ вступит не ранее конца марта.

Сообщается, что главком ВСУ Валерий Залужный не присутствовал на рассмотрении законопроекта в Раде, хотя был назначен кабинетом министров содокладчиком по этому документу. Ранее Залужный заявлял, что ему нужна новая волна мобилизации до 500 тыс. человек для ротации военнослужащих на фронте.

Первоначальная версия законопроекта была отклонена, и даже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что некоторые положения документа противоречат базовым правам человека.

Законопроект снижает мобилизационный возраст, вводит электронные повестки и электронный учет военнообязанных, ужесточает санкции для уклонистов, расширяет возможности государства по принуждению граждан к явке в военкомат и т.д.