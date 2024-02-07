На Урале водитель сгорел в машине после ДТП

В Ивдельском районе произошло ДТП, в результате которого водитель сгорел в своей машине. Об этом сообщает пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла сегодня днем на 147 км автодороги "Серов - Североуральск - Ивдель". По предварительным данным, 39-летний водитель "JAC" двигался в сторону Североуральска и, не убедившись в безопасности обгона, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Шевроле Нива". Последнюю от удара отбросило на третий автомобиль - "Ниссан", двигающийся в попутном направлении.

В результате "Шевроле Нива" воспламенилась, а водитель погиб на месте происшествия до прибытия "скорой". Предполагаемый виновник аварии с травмами направлен для осмотра в Ивдельскую ЦРБ.

Движение транспорта на данном участке ограничено, организован реверс. Возгорание автомобиля Шевроле ликвидировано. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, по данному факту проводится расследование.

Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности в связи с непогодой, а также исключить опасные маневры, резкие перестроения и торможения.