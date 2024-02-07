В Новосибирске начнется суд по делу о взрыве газа в доме на Линейной

В Новосибирске суд назначил дату начала рассмотрения по существу уголовного дела по взрыву дома на улице Линейной.

В Заельцовский районный суд Новосибирска 29 января поступило уголовное дело Евгения Кавуна и Ирины Урбах. Открытое судебное заседание на 14.00 20 февраля. Также судом принято решение о продлении ареста обвиняемых на полгода, то есть до 29 июля, говорится в группе судов общей юрисдикции региона в "ВКонтакте".

Взрыв в пятиэтажном доме произошел утром 9 февраля 2023 г., после этого возник пожар и обвалился подъезд. Погибли 14 человек. По делу проходят 45-летняя Урбах и 25-летний Кавун. Оба представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.