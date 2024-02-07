В Екатеринбурге ожидается рекордный снегопад: 25% месячной нормы осадков

Екатеринбург ожидает выпадение большого количества снега. Об этом во время объезда Верх-Исетского и Железнодорожного районов заявил заместитель главы города Алексей Бубнов.

"Ожидается большой снегопад – 25% месячной нормы осадков. Это рекордное количество снега за весь зимний период", - отметил Бубнов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, он поставил коммунальщикам задачу не сбавлять темпов уборки.

Когда именно столице Урала ждать рекордного снегопада, чиновник не уточнил. Но сегодня свердловское МЧС выпустило предупреждение о непогоде 8 февраля. По данным синоптиков, в этот четверг жителей региона накроет сильный снегопад, прогнозируется гололед. Также сообщалось, что на этой неделе Средний Урал накроют "температурные качели".

Напомним, что ранее прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга из-за снежных завалов в городе. После этого в мэрии заявили о претензиях к подрядчикам, не вышедшим на уборку улиц. А мэр Алексей Орлов призвал дополнительно мотивировать УК для вывоза снега из дворов.