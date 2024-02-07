"Это Спарта": в Башкирии предложили регистрировать браки только со справкой о генетической совместимости

В Башкирии несколько медиков предложили обязать женихов и невест предоставлять в ЗАГС справки о своей генетической совместимости, чтобы у пар рождались здоровые дети.

Об идее сообщил председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов республиканского парламента Салават Харасов.

"Мы все-таки комитет по здравоохранению, мы общаемся с генетиками, врачами, учеными. Мы говорим о повышении рождаемости, есть же другая сторона, когда дети рождаются больными, связано с генетикой. И предложение было от отдельных врачей, просто я задумался, насколько это будет правильно и этично, всех, кто собирается заключить брак, попросить предоставить в ЗАГС справку, что молодой человек и девушка совместимы генетически, чтобы у них рождались здоровые дети. Обязать. И без этого их не расписывать", - цитирует парламентария РБК.

При этом глава республиканского министерства труда Ленара Иванова назвала идею "фашизмом": "Какой-то фашизм вообще. Тут немножко на грани фола. Хотя я вас понимаю, мне тоже очень хочется, чтобы рождались здоровые дети. Но это прям Спарта. Но, как ни ужасно, число детей-инвалидов постоянно растет, причем в этой структуре растет доля детей с психическими, нервными расстройствами, у нас просто кошмар какой-то, аутизм растет, все вот такого плана. Мы так понимаем, что стрессы у родителей и вот это все в итоге [сказывается] на здоровье детей".

В прошлом году руководство Ингушетии заявило о намерении внедрить практику регистрации браков только при предъявлении женихом и невестой справок об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркотиков в крови. Известно, что такая практика применяется в Чечне.