07 Февраля 2024
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Фото: Правительство ЯНАО

СМИ: Атаки хуситов на суда в Красном море могут оставить ЕС без газа

Евросоюз рискует остаться без газа на фоне атак движения "Ансар Алла" (хуситов) на суда в Красном море, сообщает Associated Press.

По данным агентства, танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, регулярно проходят через Красное море. Из-за атак хуистов многие компании начали перенаправлять суда вокруг южной части Африки, что удлиняет путь в Европу от поставщиков с Ближнего Востока на неделю или более, и это увеличивает расходы.

Также сообщается, что несколько поставок газа в Италию "уже отменены", пишет РИА Новости.

В январе сообщалось, что Россия и Катар стали избегать Суэцкого канала как маршрута поставок сжиженного природного газа (СПГ). Это произошло на фоне повышенных рисков и продолжающихся нападений хуситов на суда в Красном море.

12 января Пентагон заявил о начале военной операции против хуситов в Йемене. Авиа- и ракетные удары были нанесены по городам Ходейд, Таис, Сана и Саада.Йеменцы заявляли об ответных ударах и поражении военного корабля и истребителей США.

Хуситы пообещали, что нанесут удары по базам США и Великобритании в регионе, если эти две страны расширят масштаб боевых действий. Кроме того, по словам одного из представителей движения, "Ансар Аллах" продолжит атаковать связанные с Израилем гражданские суда в Красном море.

Теги: хуситы, красное море, ес, газ


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