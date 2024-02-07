07 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Цифровая экономика" в РФ закончится. Начнется "экономика данных"

На ВДНХ прошел форум достижений нацпрограммы "Цифровая экономика", на котором выступили "цифровой" вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев и другие чиновники.

Они подвели итоги достигнутого и напомнили, что нацпроект "Цифровая экономика" в РФ заканчивается. С 2025 года его сменит "Экономика данных".

Как заявил Чернышенко, план был перевыполнен. Так, "цифровая зрелость" ключевых отраслей экономики и социальной сферы вместо запланированных 64% достигла 75%. Социально значимые услуги были на 100% переведены в электронный вид. Доступ к широкополосному интернету имеют 86% домохозяйств России.

Как пишет D-Russia.ru, чиновники озвучили ближайшие задачи, которые предстоит решить. Это информационная безопасность, противодействие компьютерным атакам, создание Национальной системы противодействия вредоносному ПО, методы защиты. Также остро стоит кадровый вопрос: необходимы сотни тысяч специалистов. Необходимо развитие облачных технологий, интеграция систем документооборота и обеспечение связности между бизнесом и органами власти. В электронных госуслугах планируют внедрить роботов, которые должны помогать заполнять документы и т.п. Много задач стоит в вопросе инфраструктуры.

Паспорта федеральных проектов, которые войдут в состав "Экономики данных", должны быть разработаны и внесены в Правительство к 28 марта 2024 года.

При этом цифровизация в некоторых сферах многими резко критикуется, прежде всего это касается образования. А депутат Госдумы Михаил Делягин и вовсе считает, что цифровизация по факту означает передачу данных в США. Историк Андрей Фурсов считает цифровизацию тенденцией, опасной "захватом" государства извне. Специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов отмечает, что никакого обоснования спешки с цифровизацией не приводится, кроме того, что "весь мир так делает". При этом в России имеют место постоянные утечки данных. К кому они попадают, неизвестно. За утечки данных никто не несет практически никакой ответственности.

Теги: цифровизация, экономика


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