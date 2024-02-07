На 18-м километре ЕКАД ввели ограничения из-за ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции ввели ограничения движения на 18 км ЕКАД. На участке дороги произошло ДТП с грузовыми автомобилями.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, на участке организовано реверсивное движение, экипаж ДПС регулирует поток. Одного из участников аварии сейчас осматривают медики.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, которые работают на месте ДТП. Судя по опубликованному фото, у одного из большегрузов разбита, а у другого и вовсе отсутствует кабина.