Тобольский аэропорт стал лауреатом премии "Воздушные ворота России"

Тобольский аэропорт имени Ремезова стал лауреатом в номинации "Лучший малый аэропорт" на премии "Воздушные ворота России". Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев, передает корреспондент Накануне.RU.

Исполнительный директор воздушной гавани Владимир Варавва получил награду на выставке и форуме гражданской авиации NAIS в Москве.

"Сейчас от нас можно улететь в 10 городов страны. Туристический поток за прошлый год у нас вырос на 25%. Уверен, что наличие воздушной гавани здесь играет первостепенную роль. Строительство в Тобольске аэропорта - это тот случай, когда наши совместные программы развития с компанией СИБУР, с правительством Тюменской области, укрепляются такими серьезными проектами. И в подтверждение этому в 2022 году в рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года", - написал глава города.

Напомним, воздушная гавань начала работу в 2021 году. 24 сентября 2021 года тобольский аэропорт "Ремезов" принял первый официальный рейс из Москвы. Объем инвестиций в строительство аэропорта составил 19 млрд руб.

Отметим, что ровно год назад тобольскому аэропорту распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина был присвоен статус международного.