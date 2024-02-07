Зеленского предупредили об угрозе бунта в армии

Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила офис президента Владимира Зеленского, что увольнение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного может спровоцировать беспорядки в Киеве со стороны армии.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, чьл объявление об отставке Залужного планировалось еще 2 февраля, однако его отложили, поскольку СБУ опасалась, что в тот день начнутся беспорядки на улицах Киева и в воинских частях, пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский на одном из совещаний предложил Залужному добровольно уйти с поста командующего, предположив, что новая фигура на этой должности придаст импульс развитию ситуации на фронте и поможет выйти из сложившегося тупика. Залужный же считает, что и его преемник на этом посту столкнется с теми же самыми проблемами и ему тоже потребуется проведение новой мобилизации, поставки больших объемов оружия и техники.

Противоречия между Зеленским и Залужным начались с провала контрнаступления ВСУ в прошлом году, усилились с разногласиями по поводу проведения мобилизации. Также конфликту способствовало вмешательство Зеленского в работу военкоматов и в целом растущая политическая популярность главкома.