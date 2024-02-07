С АЭС "Фукусима-1" утекла радиоактивная вода

На атомной электростанции "Фукусима-1" в Японии зафиксирована утечка радиоактивной воды, об этом сообщил оператор АЭС Tokyo Electric Power (TEPCO).

Сообщается, что объем утечки – около 5,5 тонн, концентрация радиоактивных элементов достигла 22 млрд беккерелей (нормой считается нормой считается вода с содержанием 300 беккерелей на килограмм).

Также оператор сообщил, что попадания загрязненной воды в океан не зафиксировано.

Осенью 2023 года ТЕРСО начала сброс радиоактивной воды с тритием в океан. Планируется, что до конца марта 2024 года АЭС сольет в мировой океан четыре партии радиоактивной воды по 7,8 тыс. тонн каждая. Слив каждой партии будет продолжаться 17 дней.

Правительство Японии заявило, что вода не представляет опасности, поскольку проходит очистку в современной системе, способной удалять большинство радионуклидов (за исключением трития).

Вода, которую начали сливать в море, используется для охлаждения расплавленного ядерного топлива. До сих пор эта вода направлялась в резервуары, установленные на АЭС. Их емкость приближается к концу, накопилось уже около 1,34 млн тонн воды. Ожидается, что резервуары полностью заполнятся в 2024 году, поэтому оператор станции инициировал спуск воды в море.

Радиоактивная вода будет разбавляться морской водой в соотношении 1 к 40, сброс происходит из подводного водовода в одном километре от станции, пострадавшей от землетрясения и цунами в 2011 году.

Против сброса выступали Китай, Россия и Южная Корея. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пришло к выводу, что сброс воды с "Фукусимы" окажет "незначительное" воздействие на людей и окружающую среду.