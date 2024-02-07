Организаторы Ural Music Night объявили о приеме заявок на юбилейный фестиваль

Фестиваль Ural Music Night начинает прием заявок для артистов, желающих принять в нем участие.

Как сообщили Накануне.RU организаторы, в 2024 году "Уральская ночь музыки" пройдет 28 июня. Формирование программы уже началось. Прием заявок будет открыт до 18 марта.

Каждый артист, прошедший отбор, выступит на одной из концертных площадок. При этом ограничений по жанрам и стилям нет. Оставить свою заявку могут и танцевальные коллективы, выступающие в разных стилях: от народных и этнических до современных, от классических до уличных, от джазовых до спортивных и клубных.





Каждую полученную заявку рассмотрят эксперты – представители музыкальной и танцевальной индустрии. Среди них организаторы фестивалей, журналисты, издатели, музыкальные критики, промоутеры, продюсеры, представители концертных площадок и лейблов. Они будут оценивать как качество материала исполнителя, так и опыт его выступлений.

По данным организаторов, в 2023 году на Ural Music Night побывало более 3 тысяч музыкантов со всей России, а 54 из них приехали на фестиваль в Екатеринбург из 13 других стран. В 2024 году "Уральская ночь музыки" отмечает свой 10-летний юбилей.