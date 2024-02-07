"Репортеры без границ" призвали украинский режим прекратить лживый "телемарафон"

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" призвали украинский режим прекратить "телемарафон" и вернуться к конкуренции СМИ, а не подавать "единственно верную" точку зрения, а все остальные запрещать. Об этом говорится на сайте организации.

"Телемарафон" был запущен на Украине сразу после начала СВО, став символом взятия под контроль всех СМИ в вопросе информирования о боевых действиях.



"Репортеры без границ" отмечают, что "телемарафону" уже почти никто не доверяет. Его рейтинг упал до 10%, там царит цензура.

Украинские телеграм-каналы давно пишут о том, что рейтинг "телемарафона" неуклонно снижается, а украинцы все больше переключаются на "Телеграм", откуда и черпают преимущественно информацию о военном конфликте. Бывший вице-спикер Рады Ирина Геращенко еще в феврале 2023 года резко раскритиковала режим за нескончаемый "единый телемарафон", в котором "только все свои и "Квартал".