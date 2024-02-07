Темой встречи Виталия Хоценко с Леонидом Слуцким стали вопросы приграничного сотрудничества

Основной темой рабочей встречи Губернатора Омской области Виталия Хоценко и председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам, лидера фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого стало обсуждение вопросов приграничного сотрудничества и проведения в Омске крупных международных событий и мероприятий.

Омская область - приграничный регион, имеющий одну из самых протяженных границ с Казахстаном - более тысячи километров. Республика Казахстан была и остается стратегическим партнером региона, обеспечивающим около трети внешнеторгового оборота региона. Взаимодействие с Республикой выстроено во всех сферах, налажены взаимные поставки промышленной продукции и продовольствия, развивается сотрудничество в гуманитарной сфере, поддерживаются тесные культурные связи.

Омичи сотрудничают с приграничными регионами Казахстана по широкому спектру направлений и заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимных поставок продовольствия, создании совместных предприятий в сфере сельского хозяйства и обрабатывающих производств, активном развитии медицинского и образовательного туризма.

Губернатор Виталий Хоценко отметил, что Омская область также готова вновь выступить площадкой проведения Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

В 2003 году первый Форум состоялся именно в Омске. В 2019 году регион снова его принимал. Сегодня на рабочей встрече Губернатор Виталий Хоценко и председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий обсудили возможность проведения на территории Омской области Форума межрегионального сотрудничества двух государств, который проходит раз в год поочерёдно в одном из регионов России или Казахстана, сообщает пресс-служба Правительства Омской области