В Нижнем Тагиле женщина сдала ребенка в детдом и подала на получение пособия

Мать из Нижнего Тагила стала фигуранткой уголовного дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что женщина передала свою несовершеннолетнюю дочь в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - отделение № 7 ГКУ Свердловской области "Дом ребенка". Спустя три месяца она обратилась в органы Пенсионного фонда России с просьбой назначить ей ежемесячную выплату пособия по уходу за ребенком. При этом факт сдачи дочери в детдом женщина скрыла.

Вероятно, обман мог длиться дольше, если бы мать несовершеннолетней не захотели лишить родительских прав. Тогда, при рассмотрении гражданского дела, и был выявлен факт получения подсудимой пособия. В результате своих противоправных действий женщина незаконно получила свыше 131 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.