Песков назвал фейком появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина Карлсону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон 6 февраля взял интервью у Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, интервью выйдет, когда журналист сам будет готов его опубликовать.

Песков также назвал абсолютным фейком появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина Карлсону.

По его словам, Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, в том числе с Запада. Но многие из обращающихся СМИ даже не пытаются выглядеть беспристрастно и занимают однобокую позицию, отметил пресс-секретарь президента. Песков добавил, что позиция Карлсона отличается от остальных: она не пророссийская, не проукраинская, а, скорее, проамериканская.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что интервью Путина журналисту Карлсону, вероятно, будет опубликовано 8 февраля.

Накануне в видео, опубликованном в его аккаунте в Х, журналист подтвердил, что находится в Москве, чтобы "взять интервью у президента России Владимира Путина", так как американцы "абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине" и это "неправильно". Карлсон указал, что посмотреть интервью с Путиным без монтажа можно будет бесплатно на его сайте. Он также рассказал, что Белый дом пытался сорвать его планы взять интервью у Путина.