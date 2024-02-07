07 Февраля 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе, в Русскинской, открыли модернизированную библиотеку

В Сургутском районе обновили уже несколько библиотек. По словам главы муниципалитета Андрея Трубецкого, стоимость реновации всех объектов — 22 млн руб. В своем telegram-канале глава написал, что в 2021 г. после ремонта заработала Сайгатинская библиотека. В два последующих года обновили и открыли пространства для чтения в Угуте и Барсово.

"Там получился настоящий интеллект-центр с кинотеатром, компьютерами и роботом-экскурсоводом. В мае того же года состоялся переезд Белоярской библиотеки имени Кушникова в Районный центр культуры", - сообщил Андрей Трубецкой.

Первой в 2024 году открылась сегодня, 7 февраля, обновленная Русскинская библиотека. 3 млн руб. на преображение объекта выделили недропользователи. В помещении отремонтировали залы, заменили электрическое оборудование и компьютерные сети. Библиотеку оснастили современным оборудованием. Для детей устроили мягкий уголок.

Библиотека в Русскинской(2024)|Фото: Администрация Сургутского района

Глава Сургутского район отмечает, что у каждой модернизированной библиотеки в муниципалитете свой стиль.

"Символом учреждения в Барсово стал Барсовский мост, в Угуте – сосна. В Сайгатиной построили сцену. Белоярскую библиотеку связали с легендарной пристанью, а Русскинскую — с природой северного края", - написал Андрей Трубецкой.

трубецкой(2024)|Фото: admsr.ru

Следующим планируется открыть центр чтения в Высоком Мысе, уточнил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По данным райадминистрации, в этом году библиотека Русскинской отметит свой полувековой юбилей, открылась она в 1974 г., поэтому помещения нуждались в современном ремонте. В фонде библиотеки – более 12 тыс. книг и журналов. Уникальной особенностью деревни и близлежащих территорий является то, что более 80% населения – представители коренных малочисленных народов: ханты, манси и ненцы. Интерьер библиотеки разработан с упором на природу северного края, с использованием натуральных, экологичных материалов. Почти вся мебель сделана по индивидуальному заказу. Заканчиваются работы по модернизации Высокомысовской библиотеки. Она уже радует жителей села новой вывеской на фасаде, внутри помещений работают дизайнеры.


Библиотека в Русскинской(2024)|Фото: Администрация Сургутского района

Библиотека в Русскинской(2024)|Фото: Администрация Сургутского района

Теги: Андрей Трубецкой, Сургутский район, Русскинская, библиотека


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