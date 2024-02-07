В Сургутском районе, в Русскинской, открыли модернизированную библиотеку

В Сургутском районе обновили уже несколько библиотек. По словам главы муниципалитета Андрея Трубецкого, стоимость реновации всех объектов — 22 млн руб. В своем telegram-канале глава написал, что в 2021 г. после ремонта заработала Сайгатинская библиотека. В два последующих года обновили и открыли пространства для чтения в Угуте и Барсово.

"Там получился настоящий интеллект-центр с кинотеатром, компьютерами и роботом-экскурсоводом. В мае того же года состоялся переезд Белоярской библиотеки имени Кушникова в Районный центр культуры", - сообщил Андрей Трубецкой.

Первой в 2024 году открылась сегодня, 7 февраля, обновленная Русскинская библиотека. 3 млн руб. на преображение объекта выделили недропользователи. В помещении отремонтировали залы, заменили электрическое оборудование и компьютерные сети. Библиотеку оснастили современным оборудованием. Для детей устроили мягкий уголок.

Глава Сургутского район отмечает, что у каждой модернизированной библиотеки в муниципалитете свой стиль.

"Символом учреждения в Барсово стал Барсовский мост, в Угуте – сосна. В Сайгатиной построили сцену. Белоярскую библиотеку связали с легендарной пристанью, а Русскинскую — с природой северного края", - написал Андрей Трубецкой.





Следующим планируется открыть центр чтения в Высоком Мысе, уточнил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По данным райадминистрации, в этом году библиотека Русскинской отметит свой полувековой юбилей, открылась она в 1974 г., поэтому помещения нуждались в современном ремонте. В фонде библиотеки – более 12 тыс. книг и журналов. Уникальной особенностью деревни и близлежащих территорий является то, что более 80% населения – представители коренных малочисленных народов: ханты, манси и ненцы. Интерьер библиотеки разработан с упором на природу северного края, с использованием натуральных, экологичных материалов. Почти вся мебель сделана по индивидуальному заказу. Заканчиваются работы по модернизации Высокомысовской библиотеки. Она уже радует жителей села новой вывеской на фасаде, внутри помещений работают дизайнеры.



