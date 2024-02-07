Осужденному за кражу добавят срок за побег из тюменской колонии-поселения

В Тюмени 47-летнего осужденного за кражи мужчину, отбывающего наказание в колонии-поселении, будут судить за побег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В колонии-поселении он должен был находиться два года. Однако в январе текущего года осужденный совершил побег из помещения цеха для проведения работ. Он перелез через забор и сбежал, но в тот же вечер был задержан. его обнаружили сотрудники колонии в одном из тюменских домов.

Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени. Ему грозит четыре года лишения свободы.